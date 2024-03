Brasileiros escapam de confrontos nacionais na fase de grupos da Libertadores

O vencedor da Libertadores ganhará US$ 23 milhões (R$ 115 milhões) apenas pelo triunfo na decisão. Cada vitória na fase de grupos da Libertadores renderá, também, US$ 330 mil (R$ 1,6 milhão).

Vencedor da competição em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo caiu no Grupo E, junto com Bolívar (Bolívia), Millonarios (Colômbia) e Palestino (Chile).

Atual campeão do torneio, o Fluminense está no Grupo A, ao lado de Cerro Porteño (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Colo Colo (Chile).

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (18) os confrontos da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. Com sete equipes do Brasil na competição, havia a possibilidade de duelos nacionais já na primeira fase, mas nenhum clube do país acabou se cruzando.

Veja todos os grupos:



Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Colo Colo (Chile) Grupo B: São Paulo, Barcelona (Equador), Talleres (Argentina) e Cobresal (Chile) Grupo C: Grêmio, Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Huachipato (Chile) Grupo D: LDU (Equador), Junior Barranquilla (Colômbia), Universitario (Peru) e Botafogo Grupo E: Flamengo, Bolívar (Bolívia), Millonarios (Colômbia) e Palestino (Chile) Grupo F: Palmeiras, Independiente Del Valle (Equador), San Lorenzo (Argentina) e Liverpool (Uruguai) Grupo G: Peñarol (Uruguai), Alético-MG, Rosario Central (Argentina) e Caracas (Venezuela) Grupo H: River Plate (Argentina), Libertad (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) e Nacional (Uruguai)

Corinthians conhece adversários na Sul-Americana



Dos seis, o Fortaleza deverá ter o caminho mais difícil, no Grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Nacional Potosí (Bolívia) e Sportinvo Trinidense (Paraguai).

Também nesta segunda-feira (18), a Conmebol sorteou os grupos da Copa Sul-Americana, que neste ano contará com sete brasileiros em sua fase de grupos, entre eles o Corinthians. O time paulista será cabeça da Chave F, que contará ainda com Argentinos Juniors (Argentina), Racing (Uruguai) e Nacional (Paraguai).

Veja todos os grupos:







Grupo A: Defensa y Justicia (Argentina), Independiente Medellín (Colômbia), Universidad César Vallejo (Peru) e Always Ready (Bolívia)

Grupo B: Cruzeiro, Unión La Calera (Chile), Universidad Católica (Equador) e Alianza FC (Colômbia)

Grupo C: Internacional, Delfín (Equador), Belgrano (Argentina) e Real Tomayapo (Bolívia)

Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Fortaleza, Nacional Potosí (Bolívia) e Sportinvo Trinidense (Paraguai)

Grupo E: Athletico Paranaense, Danubio (Uruguai), Sportivo Ameliano (Paraguai) e Rayo Zuliano (Venezuela)

Grupo F: Corinthians, Argentinos Juniors (Argentina), Racing (Uruguai) e Nacional (Paraguai)

Grupo G: Lanús (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Cuiabá e Deportivo Garcilaso (Peru)

Grupo H: Racing (Argentina), Coquimbo Unido (Chile), Sportivo Luqueño (Paraguai) e Red Bull Bragantino



A primeira rodada será disputada entre os dias 2 e 4 de abril, enquanto os últimos jogos da fase de grupos serão realizados de 28 a 30 de maio.



Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para direto para o mata-mata. Os times que ficarem em segundo terão de enfrentar os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, em playoffs, que serão disputados nos dias 16 e 25 de julho. Os vencedores desses duelos completam o grupo que vai jogar as oitavas de final.



Os confrontos serão definidos por meio de um sorteio, que vai opor os primeiros colocados contra aqueles que vencerem os playoffs.



As oitavas de final estão previstas para serem disputadas nos dias 13 e 22 de agosto. As quartas de final serão entre os dias 17 e 26 de setembro. As semifinais têm as datas de 23 e 30 de outubro. Já a decisão, em jogo único, será no dia 23 de novembro, em local ainda a ser definido pela Conmebol.