Flamengo perde na altitude com gols brasileiros e vê invencibilidade no ano cair

COMO FOI O JOGO





Mesmo não sendo muito adepto deste esquema tático, Tite apostou numa formação inicial no 3-5-2 com o trio de zaga tendo o auxílio dos laterais Wesley e Viña. A ideia era fortalecer o sistema antiaéreo do Bolívar, mas isso não aconteceu, já que o gol de Chico da Costa foi justamente pelo alto.

Ainda no primeiro tempo, o Flamengo mudou a tática, com Léo Ortiz atuando como volante e Gerson mudando de posição com Victor Hugo, o que fez o time melhorar e criar mais chances.

Na etapa final, o Bolívar seguiu levando perigo nos cruzamentos, mas chegou ao 2 a 1 em uma boa troca de passes, onde os jogadores rubro-negros se mostraram visivelmente cansados. O Fla até teve algumas oportunidades e subiu de produção com as substituições, mas não conseguiu ter forças para balançar a rede.

FICHA TÉCNICA





Bolívar: Lampe, Saavedra (Luis Paz), Orihuela, Jesús Sagredo, José Sagredo, Justiniano, Saucedo, Ramiro Vaca (Ervin Vaca), Bruno Sávio (Henry Vaca), Pato Rodríguez e Chico da Costa. Técnico: Flavio Robatto

Flamengo: Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz (Matheus Gonçalves); Wesley, Igor Jesus, De la Cruz (Lorran), Gerson, Victor Hugo (Luiz Araújo) e Viña; Bruno Henrique. Técnico: Tite

Local: Hernando Silles, em Laz Paz, na Bolívia

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada do Grupo E)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Yorman Delgado (VEN)

Cartões amarelos: Nenhum

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Chico da Costa, a 1 minuto do primeiro tempo (BOL); Viña, aos 4 minutos do primeiro tempo (FLA); Bruno Sávio, aos 16 minutos do segundo tempo (BOL)