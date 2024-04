Joia brilha no fim, e Palmeiras vira de maneira heroica sobre Del Valle

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (29) contra o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Já o Del Valle joga no domingo (28), às 14h30, contra o Imbabura Sporting Club, pelo Campeonato Equatoriano.

COMO FOI O JOGO





A ideia inicial de Abel Ferreira foi colocar um time bastante defensivo para anular a pressão inicial do Del Valle. No entanto, o clube equatoriano chegou ao gol logo aos 12 minutos da etapa inicial, com Kendry Páez, enquanto os palmeirenses sofriam demais para encaixar a marcação no time da casa.



O clube alviverde não conseguiu pressionar a saída de bola da equipe, deixou muito espaços e Páez teve muito espaço no campo de ataque. A joia equatoriana de 16 anos ainda deu a assistência para Hoyos ampliar a vantagem.

O Palmeiras só conseguiu progredir no campo de ataque no final do primeiro tempo. Aos 46, Rony cruzou na medida para Endrick descontar. É possível dizer que a equipe foi para o intervalo no lucro por estar perdendo por apenas 2 a 1, tamanho domínio do Independiente del Valle.



O gol de Endrick foi a única finalização palmeirense na primeira etapa. Já o Del Valle chutou seis vezes ao gol, quatro na direção do gol de Weverton. Além disso, a equipe de Abel Ferreira terminou o primeiro tempo com apenas 22,7% de posse de bola -o pior índice da Era Abel.

A postura do Palmeiras mudou no segundo tempo. O time conseguiu se impor e mandou em grande parte da etapa final.



Percebendo o domínio palmeirense, Abel colocou vários jogadores ofensivos para buscar o empate: Estevão, Luis Guilherme, Lázaro e Flaco López. E foi recompensado.

Aos 35 minutos do segundo tempo, Flaco López achou belo lançamento para Lázaro, que invadiu a área e finalizou entre as pernas do goleiro Moisés Ramírez. Nos acréscimos, Luis Guilherme fez o da virada, com chute certeiro de fora da grande área.