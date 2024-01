Campeonato Paulista começa com Corinthians e Santos pressionados

A 123ª edição do Campeonato Paulista começa neste fim de semana e os quatro times grandes que estarão na disputa vão encarar diferentes níveis de cobranças de seus torcedores ainda como reflexo do que foi o desempenho de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos na última temporada.





Enquanto palmeirenses e são-paulinos ainda gozam da tranquilidade proporcionada pelas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente, o rebaixamento do time santista no nacional -o primeiro de sua história- e o sufoco enfrentado pela equipe corintiana para evitar o mesmo desfecho obrigam as duas formações alvinegras a darem uma resposta imediata para suas torcidas.

Para apagar a imagem ruim da última temporada, Corinthians e Santos estão passando por processos de reformulações, a começar pelas diretorias. No Parque São Jorge, o oposicionista Augusto Melo substituiu Duílio Monteiro Alves, cujo grupo político não conseguiu eleger o candidato André Luiz de Oliveira, o André Negão.





Na Vila Belmiro, Andrés Rueda foi sucedido por Marcelo Teixeira, que está agora em seu terceiro mandato no clube -ele também ocupou a cadeira na década de 1990 e no início dos anos 2000.

Sob a orientação de Melo, a equipe do Parque São Jorge se desfez de nove jogadores. A maioria deles estava em fim de contrato e não teve os seus vínculos renovados pela gestão anterior justamente a pedido do novo mandatário. A lista inclui nomes que são ídolos da torcida, como Renato Augusto, Gil e Fábio Santos, além de atletas que tiveram presença constante no time, como Bruno Méndez e Cantillo.





O jovem Moscardo, 18, também entra nessa conta e é o único que deverá render um retorno financeiro para o Corinthians, pois está sendo vendido ao Paris Saint-Germain por 22 milhões de euros (R$ 117 mi), dos quais o clube terá direito a 92%.

Para reforçar o elenco de Mano Menezes, sete nomes já estão assegurados pela nova diretoria. Chegaram os zagueiros Félix Torres, 27, e Gustavo Henrique, 30, os laterais Hugo, 26, Palacios, 24, e Matheuzinho, 23, o volante Raniele, 27, e o meia Garro, 26. Com exceção a Gustavo Henrique, o fato de todos terem menos de 30 anos não é por acaso e, sim, uma preocupação da nova diretoria de rejuvenescer o elenco. Augusto Melo promete que outros jogadores vão chegar para completar o plantel.





No Santos, ao menos 14 jogadores já estão com suas saídas praticamente confirmadas. Entre os nomes estão o volante Jean Lucas, o meia Lucas Lima e os atacantes Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo.

De todos, o que proporcionou o maior retorno financeiro foi Marcos Leonardo, negociado com o Benfica por 18 milhões de euros (R$ 96 milhões).

Mais do que um bom Campeonato Paulista, o objetivo do Santos neste ano é formar um elenco capaz de devolver o clube à elite do futebol nacional. Para isso, o técnico Fábio Carille foi repatriado do Japão.

Além dele, o clube resolveu apostar em nomes experientes que estavam disponíveis no mercado, como o zagueiro Gil, 36, os laterais Hayner (28), Jorge (27) e Aderlan (33), os meias Giuliano (33), Diego Pituca (31), Cazares (31), João Schmidt (30) e Otero (31) e os atacantes Willian Bigode (37) e Marcelinho (21).

A escolha por nomes experientes também tem a ver com o fato de que o clube terá um calendário curto neste ano, já que nem para a Copa do Brasil conseguiu se classificar. Os únicos compromissos serão pelo Estadual e pela Série B.





PALMEIRAS E SÃO PAULO APOSTAM NA MANUTENÇÃO

Atual campeão paulista e brasileiro, o Palmeiras inicia 2024 novamente favorito a brigar pelos títulos de todos os campeonatos que disputar.





Diferentemente dos últimos anos, no entanto, em que movimentou bastante o mercado de transferências, o time alviverde apostou na manutenção de seu elenco para continuar a brigar pelos canecos. O principal "reforço" foi a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira, agora com vínculo até 2025.





Além dele, houve apenas chegadas pontuais, como o atacante Caio Paulista, 25, que preteriu o rival São Paulo para fechar com o time palmeirense.





O torcedor são-paulino, porém, tem outro motivo para ficar mais preocupado do que o fracasso na tentativa de contratar o atacante. Afinal, há pouco mais de uma semana, o clube perdeu o técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira.





Para o lugar dele, a diretoria apostou em Thiago Carpini, 39, técnico que terá sua primeira experiência em um clube de expressão depois de despontar no Água Santa, com o qual chegou à final do Paulista em 2023.

Depois do sucesso no Estadual, ele foi contratado pelo Juventude, que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado em segundo lugar e vai disputar a elite nacional nesta temporada.





Antes da mudança de treinador, a diretoria já havia feito as contratações pontuais que planejou para este início de temporada, o atacante Erick (26), o meia Damián Bobadilla (22) e volante Luiz Gustavo (36).





VEJA OS CONFRONTOS E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA 1ª RODADA DO PAULISTA





Red Bull Bragantino x Água Santa

20.jan (sáb) - 17h15 (Paulistão Play, TNT, HBO Max)





Botafogo x Santos

20.jan (sáb) - 18h (Paulistão Play, YouTube CazeTv)





São Paulo x Santo André

20.jan (sáb) - (TNT, HBO Max)





Ponte Preta x Mirassol

20.jan (sáb) - (Paulistão Play, YouTube CazeTv)





Novorizontino x Palmeiras

21.jan (dom) - (Paulistão Play, YouTube CazeTv)





São Bernardo x Ituano

21.jan (dom) - (Paulistão Play)





Inter de Limeira x Portuguesa

21.jan (dom) - (Paulistão Play, YouTube CazeTv)





Corinthians x Guarani

21.jan (dom) - (Paulistão Play, Record TV)





