Leila chama Textor de 'idiota' e pede seu banimento do futebol brasileiro

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chamou o dono da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo , John Textor, de "idiota" e pediu seu banimento do futebol brasileiro.



As declarações foram dadas no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na noite de segunda-feira (22), e vêm na esteira de denúncias do dirigente norte-americano acerca de eventuais manipulações de resultados em partidas do Campeonato Brasileiro. Até agora, Textor não apresentou provas que embasem as acusações.

"Na Justiça, com relação ao Palmeiras, nós já entramos com uma ação cível contra ele e pedidos de abertura de inquérito policial para que se apurem as denúncias que ele está fazendo. E não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, uma vergonha", afirmou a mandatária do alviverde.



"Muitas pessoas ficam pensando por que ele está fazendo isso [...]. Não adianta ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Esse senhor é um idiota. Às vezes, perde-se tanto tempo [tentando entender] o que ele quis dizer com isso, o que ele quer. Ele não quer nada", acrescentou a dirigente.

"O que esse John Textor está achando é que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma. Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro", assinalou a presidente do Palmeiras.



As declarações da cartola ocorreram no mesmo dia em que o dono da SAF do Botafogo compareceu à CPI das Apostas Esportivas no Senado, onde fez novas acusações contra juízes de futebol e clubes do Campeonato Brasileiro com base em relatório de inteligência artificial que analisa o comportamento de atletas e erros de arbitragem.

"A tecnologia que utilizamos prova a manipulação, como vou demonstrar na sessão secreta, quando vou divulgar o nome de pessoas, dirigentes e árbitros", disse Textor aos senadores.



O dirigente disse que a metodologia utilizada pela empresa Good Game!, autora dos relatórios, não revela as razões de manipulações esportivas, mas como se deu a fraude. "Eu não venho com evidência de pagamento em dinheiro [...]. A nossa evidência diz como os jogos foram manipulados, não por quê."

O cartola do time carioca entrou na mira da CPI das Apostas Esportivas após ter feito acusações, sem apresentar provas, de manipulação em partida entre Palmeiras e São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2023.



Desde o ano passado, após o time do Botafogo ter despencado na tabela do Campeonato Brasileiro e ter sido ultrapassado pelo Palmeiras, o empresário tem feito diversas acusações, segundo as quais sua equipe teria sido prejudicada devido a manipulações de resultados e erros de arbitragem.

As reclamações começaram depois de jogo emblemático no qual o Botafogo perdeu de virada para o Palmeiras por 4 a 3 dentro de casa, quando Textor fez duras críticas à arbitragem por causa da expulsão do zagueiro Adryelson.



"Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, pode me multar, Ednaldo [Rodrigues, presidente da CBF], mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso o que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada", esbravejou Textor no gramado do Nilton Santos.



"Eu acho que ele ficou louco por causa disso [o Botafogo não ter conseguido manter a liderança do Brasileiro em 20024]. E tudo começou nos 4 a 3 do Palmeiras. Ele não se esquece disso", afirmou Leila. "Eu acho que ele é um louco."