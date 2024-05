Carille descarta Vasco, se declara ao Santos e crava permanência para 2025

O técnico Fábio Carille descartou a possibilidade de assumir o Vasco e cravou sua permanência para 2025.



Carille se declarou ao Santos após surgir a possibilidade de uma proposta do Vasco. Ele descartou qualquer possibilidade de saída e se vê no Santos para 2025.

"O bom trabalho nosso, não meu... nosso, chama a atenção de outros clubes. Mas vocês sabem que estou feliz e contente. Quando estava no Japão, e agora vou falar um pouco da parte financeira, tive propostas muito melhores do que aqui no Santos. A questão é que me sinto muito bem aqui. Vim pra cá por saber o objetivo do clube, fico aqui independentemente da situação. Da possibilidade que existe, não somente de Vasco, mas qualquer outra já está descartada. Quero alcançar o objetivo de estar em 25 com o Santos na série A", disse Carille.



O treinador já citou em outros momentos o peso do bom ambiente no Peixe e a qualidade do grupo. A gestão de grupo do treinador é muito elogiada nos bastidores pela diretoria.

Carille chamou a atenção do mercado pela boa campanha no Campeonato Paulista e bom início de Brasileirão. O treinador chegou na final do Paulistão e até o momento não sofreu gols na série B, além de duas vitórias.



O comandante santista assinou contrato de um ano com possibilidade de mais dois. A diretoria descarta trocar o comando e deve renovar automaticamente para 2025.



Carille se prepara para enfrentar o Guarani na segunda-feira (6) na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela série B no Campeonato Brasileiro.