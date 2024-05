Carlos Miguel agradece aprendizado com Cássio após boa atuação pelo Corinthians

O goleiro Carlos Miguel agradeceu a Cássio pelo apoio e comemorou a sequência como titular no Corinthians nesta quarta-feira (1º), ocasião em que foi novamente titular ao atuar na vitória por 2 a 1 sobre o América-RN pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.



O goleiro de 25 anos já havia começado jogando na vitória sobre o Fluminense no último final de semana, após Cássio ter deixado o time titular por viver um mau momento no clube. Em Natal, Carlos Miguel foi decisivo para garantir a vantagem corintiana e exaltou o companheiro veterano na saída do gramado.

"Agradeço muito a ele [Cássio]. Se estou aqui, é porque ele me ajudou bastante, aprendi muito e vou aprender muito ainda. Só agradeço pelo apoio, como sempre apoiei também. Quem trabalha sempre alcança. Ele trabalhou muito, não à toa está há 12 anos no clube, é o maior ídolo. Eu poder estar jogando hoje é felicidade, mérito do trabalho nossos goleiros e dos preparadores", disse ao Prime Video.



"Agradeço muito pela oportunidade, a todos que correram pela vitória, pela dedicação. Tomamos um gol que a gente não esperava, mas nos mantivemos focados, conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. Vencer fora na Copa do Brasil é muito importante, sempre bom sair em vantagem. Sabemos como é difícil a competição, tem sempre zebras, é manter focado no inicio ao fim", afirmou Carlos Miguel.



A partida de volta com o América-RN será disputada no dia 21, uma terça-feira, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). Já o próximo jogo do clube do Parque São Jorge será no sábado (4), contra o Fortaleza, em casa, pela quinta rodada do Brasileirão.