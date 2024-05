Carol Portaluppi posta vídeo do pai, Renato Gaúcho, sendo resgatado de enchente no Rio Grande do Sul

Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi está aliviada após receber a notícia de que o pai foi resgatado do local onde estava ilhado em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul.



A modelo compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo que mostra o técnico sendo socorrido por bombeiros, já em um local seco.

"Tô postando aqui meu pai porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu estava sentindo!", escreveu Carol na rede social.



"Deus, obrigada, não tô em contato com ele, porque ele tá sem telefone. Obrigada quem tá me dando notícias por aqui", agradeceu a modelo.

O estádio do Grêmio, clube do qual Renato Gaúcho é técnico, ficou totalmente alagado, assim como o do Internacional, ambos em Porto Alegre.



Até o momento, foram confirmadas 85 mortes em decorrência das chuvas no estado e mais de 47 mil pessoas estão desabrigadas.

Carol, que tem 1,9 milhões de seguidores, está unida a outras celebridades gaúchas na campanha por doações e ajuda humanitária para a região.