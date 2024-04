Carpini não resiste à pressão e é demitido do São Paulo após quatro meses

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

O técnico Thiago Carpini foi demitido pelo São Paulo . O auxiliar fixo Milton Cruz assume o comando interino da equipe.







O treinador de 39 anos não resistiu à pressão e caiu do cargo após quatro meses. Ele foi anunciado pelo clube em 11 de janeiro como substituto de Dorival Jr, que havia deixado o time para assumir a seleção brasileira.



Carpini se despediu do Tricolor paulista com um título conquistado e aproveitamento de 50% em 18 jogos. Ele foi campeão da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras e teve sete vitórias, seis empates e cinco derrotas no comando da equipe.

Pesou na decisão o início a má fase recente, com inícios ruins na Libertadores e no Brasileiro. O São Paulo só venceu um dos últimos cinco jogos. Após a queda precoce no Paulista, ele teve mais de duas semanas livres para treinar, mas o time não correspondeu e começou os dois torneios em baixa.



A pressão aumentou sobretudo após a derrota para o Talleres (Argentina). A diretoria ficou decepcionada com a atuação do time após a janela de 17 dias de treinamento.



Em sua defesa, Carpini sempre elencou as diversas lesões dos atletas do São Paulo como fator que atrapalhou uma sequência. Rafinha, Lucas e Wellington Rato foram três dos que mais sofreram com problemas neste início de temporada.