CBF marca dois jogos do Flamengo para novembro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu nesta quinta-feira (16) a data de dois jogos do Flamengo que estavam atrasados do Campeonato Brasileiro. As partidas contra Athletico-PR (4ª rodada) e Atlético-GO (19ª rodada), estão marcados para 2 e 5 de novembro, respectivamente.



Neste cenário, o clube carioca pode ter uma maratona de quatro jogos em dez dias. O calendário inicial prevê jogos nos finais de semana de 30 e 31 de outubro e 6 e 7 de novembro.





Caso os jogos contra Atlético-MG e Chapecoense sejam mantidos para as datas citadas anteriormente, o Flamengo pode ter a seguinte sequência de partidas:

30/31 de outubro: Atlético-MG (Rio de Janeiro), 29ª rodada do Brasileirão;

2 de novembro: Athletico-PR (Curitiba), quarta rodada do Brasileirão;

5 de novembro: Atlético-GO (Rio de Janeiro), 19ª rodada do Brasileirão;

6/7/8 de novembro: Chapecoense (Chapecó), 30ª rodada do Brasileirão;





Além destes já marcados, o rubro-negro ainda tem a partida contra o Grêmio (2ª rodada), em aberto. A decisão da CBF causou estranhamento ao vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.





"CBF divulgou datas de jogos agora. 4 jogos em 8 dias. Fora as convocações. Isonomia, não é? Então tá", escreveu ele no Twitter.