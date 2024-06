Com desfalques e pressionado, Corinthians quer reação contra o São Paulo

Com o pior início de Brasileiro da década, o Corinthians busca uma vitória no clássico contra o São Paulo para mudar a sua trajetória na competição e sair da posição incômoda em que se encontra na classificação. O Majestoso acontece neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Nacional.





O Corinthians tem só 25% de aproveitamento e uma única vitória no Brasileiro - 3 a 0 sobre o Fluminense na quarta rodada. No último jogo, ficou no 2 a 2 com o Atlético Goianiense, após estar vencendo por 2 a 0. Está em 15º lugar, com seis pontos, um a mais que o Criciúma, que está na zona do rebaixamento.

Além do momento ruim na temporada, o técnico António Oliveira tem vários problemas para montar a equipe para o clássico. O meia Rodrigo Garro e o zagueiro Gustavo Henrique terão de cumprir suspensão.





O paraguaio Romero e o zagueiro equatoriano Félix Torres estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Fagner segue machucado e fora de ação. Para suprir as ausência, o técnico português pode reforçar o setor de meio-campo com a entrada do volante Fausto Vera e escalar apenas dois atacantes, sacrificando assim Pedro Raul.

O Corinthians pode ir a campo com Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano (Raniele) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Wesley, Pedro Raul (Fausto Vera) e Yuri Alberto.





Do outro lado do clássico, o ambiente é bem mais tranquilo. O São Paulo vem de um empate por 0 a 0 com o Internacional, em um jogo onde foi melhor em campo e ainda teve um gol anulado de Calleri, que gerou muito reclamação.

O Tricolor é o quinto colocado, com 14 pontos, três a menos que o líder Flamengo, e ainda não perdeu sob o comando do técnico Luis Zubeldía. O São Paulo não toma gol há cinco partidas, levando em conta todas as competições.





O treinador argentino não tem desfalques e ainda contará com a volta do zagueiro Arboleda, poupado na partida de quinta-feira. O São Paulo deve ir a campo em Itaquera com Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington. Alisson, Luiz Gustavo e Nestor. Lucas, Luciano e Calleri.





