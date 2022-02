Com duas competições em disputa, LEC põe elenco à prova

Com as atenções voltadas para duas competições, o Londrina colocará à prova a força do seu elenco às vésperas da estreia na Copa do Brasil. O técnico Vinícius Eutrópio vai escalar um time alternativo na partida contra o Rio Branco, no sábado (26), pelo Paranaense, para poupar os titulares visando o duelo com o Ceilândia (DF), na quarta-feira (2).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O treinador começou a montar a formação para o confronto em Paranaguá e a prioridade é dar descanso principalmente para os atletas que mais atuaram até aqui, como o zagueiro Augusto, os volantes João Paulo e Jhonny Lucas e os atacantes Douglas Coutinho e Caprini.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Além deles, o lateral Samuel Santos e o centroavante Salatiel estão suspensos, e o meia Mossoró, entregue ao departamento médico com uma lesão na coxa. Dos titulares, quem pode jogar são o goleiro Matheus Nogueira e o lateral Eltinho, que não atuou na última partida por estar suspenso.







Continue lendo na Folha de Londrina.