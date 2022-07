Com gol contra bizarro, Londrina fica no empate com Criciúma

Londrina e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio do Café, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão chegou a 30 pontos e terminou a rodada na sexta colocação, já que o Tombense venceu em casa e assumiu a quinta colocação. O "destaque" do jogo foi um gol contra bizarro do Londrina que fez o Criciúma abrir o placar, aos 26 minutos do primeiro tempo.

A primeira jogada de perigo foi logo aos 2 minutos, e por parte dos catarinenses, com o atacante Thiago Alagoano, que chutou cruzado na entrada da área após boa jogada de Marquinhos Gabriel. A resposta do LEC veio aos 6, na saída de bola de Matheus Nogueira, Denilson lançou Douglas Coutinho em profundidade, mas o goleiro Gustavo foi mais rápido e chegou a tempo para fazer o corte.





E o camisa 17 do Tubarão, que havia marcado dois contra o Náutico, estava afim de jogo. Aos 12, em cruzamento de Gegê na área, o atacante tentou a cabeçada, e na sobra dividiu com Bocanegra e caiu pedindo pênalti. O árbitro Marielson da Silva nada marcou e mandou seguir. Três minutos depois, mais uma vez Coutinho entrou com perigo na defesa do Tigre. João Paulo aproveitou falha na saída de bola de Arilson e tocou para o atacante na esquerda, que cortou para dentro mas bateu fraco, para fácil defesa de Gustavo.





Com o LEC pressionando na marcação, o Criciúma não conseguia avançar para o campo de ataque. Em cruzamento de Alan Ruschel, foi a vez de Gabriel Santos tentar a cabeçada, que saiu pela esquerda do gol do Tigre. A primeira chance mais clara de gol do Tubarão no primeiro tempo veio dos pés de Caprini. Aos 20, em jogada pela direita, o atacante roubou a bola do time catarinense, cortou para o meio e chutou forte de esquerda.





A bola subiu demais e saiu por cima do gol. Mesmo com o Tubarão mais perto de fazer o gol, quem abriu o placar foi o Criciúma. Vilar recebeu de Gegê e recuou para Matheus Nogueira, que perdeu o tempo de bola e não conseguiu dominar. A bola calmamente entrou nas redes do alviceleste. Londrina 0 x 1 Criciúma aos 26 minutos.

Veja o gol contra que abriu o placar: