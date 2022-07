Londrina tenta engatar terceira vitória seguida neste sábado

Em mais um encontro com Tencati, LEC recebe o Criciúma para se vingar de derrota no jogo de ida e seguir próximo do G4





Depois de um encerramento de turno com vitória e mais um triunfo abrindo a segunda metade da Série B, o Londrina chega à 21ª rodada vivendo seu melhor momento na competição. E teve a semana cheia de trabalho para encarar o Criciúma, adversário deste sábado (30), às 16h, no estádio do Café.







O Tubarão iniciou a rodada em 5º lugar, com 29 pontos, e perdeu uma posição após a vitória do Sport sobre o Guarani (2 a 1), na última quinta-feira (28). O Leão está com 30. Se vencer o time de Cláudio Tencati, o LEC retoma o posto, assim como o próprio Tigre, que tem 27, passa o Londrina em caso de triunfo. Ainda que seja insuficiente para entrar no G4, nada como permanecer colado ao grupo dos que sobem para a Série A. O Bahia, quarto colocado, tinha 34 pontos, e ontem à noite enfrentaria o Náutico, na Arena Fonte Nova





O duelo deste sábado tem ainda outras motivações. É o reencontro com o técnico Claudio Tencati, que comanda o Tigre desde o final do ano passado. A FOLHA mostrou nesta semana que o retrospecto de Tencati na condição de adversário do LEC é equilibrado: em quatro partidas, foram dois empates, uma vitória do Londrina e outra do treinador, justamente a partida da segunda rodada, quando o alviceleste foi superado pelo Criciúma por 1 a 0 no Heriberto Hülse.





“Importante iniciar o segundo turno melhorando nosso retrospecto. Já fizemos isso fora de casa (contra o Náutico). Demos um passo importante, conseguimos reverter o resultado e tivemos um bom comportamento. Serão mais dezoito decisões. É preciso muita concentração. Jogar com muita seriedade”, destacou o técnico Adilson Batista, em coletiva de imprensa.

Superar os catarinenses pode significar, inclusive, uma sequência de três vitórias, algo que o LEC ainda não conseguiu na Série B. Perguntado até mesmo de um hipotético acesso à primeira divisão, caso a boa fase continue, Adilson respondeu se apoiando no seu já conhecido discurso “pé no chão”. “Vamos jogo a jogo. Será mais uma partida difícil, contra uma equipe bem treinada, com jogadores diferenciados, mas nós também temos nossos valores e vamos colocar isso em prática”.





