Com nova derrota, PC Gusmão deixa o Londrina EC, diz rádio

PC Gusmão não é mais o técnico do Londrina. A informação da saída do treinador foi dada no início desta tarde pelo repórter Reinaldo Furlan, da rádio Paiquerê 91,7, durante o programa "Bate Bola", após contato com o gestor Sergio Malucelli. A FOLHA apurou que PC Gusmão já havia decidido por deixar o clube logo após a derrota de virada para o Juventude por 2 a 1, na quarta-feira (28) à noite, no estádio do Café 9 (a terceira seguida em casa), que jogou o Londrina para a zona de rebaixamento da Série B.





No entanto, houve uma conversa da direção da SM Sports com o treinador para que ele adiasse a decisão. Na coletiva pós-jogo, em que PC não participou, o diretor de futebol Claúdio Canutto garantiu a permanência do técnico e defendeu o trabalho da comissão técnica, ressaltando que os jogadores é que deveriam promover uma reação na competição. No entanto, já no final desta manhã, a saída de PC teria sido acertada após conversa entre o treinador e Malucelli.

PC é o terceiro técnico do Tubarão na Série B e deixa o clube sem conseguir uma vitória. Em cinco jogos, foram quatro derrotas e um empate. Antes dele, haviam dirigido o time Alexandre Gallo e Edson Vieira. Com a notícia da queda, torcedores do Londrina já se manifestam nas redes sociais pelo retorno de Adilson Batista, recentemente demitido pelo Botafogo-SP.





Até fechar com um novo treinador, o Londrina deverá ser dirigido interinamente por Franco Müeller, auxiliar de PC Gusmão. O time volta a campo neste sábado, contra o CRB, em Maceió, pela 15ª rodada. Sem vencer há cerca de 40 dias, o Londrina ocupa a 17ª posição na Série B, com 11 pontos, um a menos do que a Chapecoense, primeira fora da ZR.