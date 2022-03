Com nova janela nacional de transferências, LEC corre por reforços

Uma nova regra imposta pela CBF em 2022 vai exigir organização e planejamento dos clubes em relação a formação do elenco. Seguindo uma exigência da Fifa, a Confederação Brasileira implementou a janela nacional de transferências, semelhante à janela internacional. Inicialmente, a medida vale para as séries A e B do Brasileiro.

Com isso, os clubes terão apenas duas janelas para montar o elenco. A primeira se encerra em 12 de abril, três dias após o início da Série B. Até lá os times precisam inscrever no mínimo 35 jogadores - o máximo na Série B é de 50 atletas. A segunda janela só será aberta no dia 19 de julho - e fecha em 15 de agosto -, quando a Série B estará já na 19ª rodada. Neste intervalo, não há possibilidade de novas contratações, a não ser que o jogador esteja sem contrato ou vínculo com algum clube.

"Temos que nos adequar a esta realidade e buscar as peças certas para a montagem de um elenco forte e competitivo desde o início da competição", frisou o técnico do Londrina, Adilson Batista.







