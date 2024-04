Com reservas, Palmeiras começa a busca pelo tetra da Libertadores na Argentina

Em meio à disputa pelo título do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve ter uma formação reserva para a sua estreia na Libertadores da América nesta quarta-feira (3).





O Verdão inicia a sua caminhada pelo tetracampeonato da competição sul-americana diante do San Lorenzo, em Buenos Aires. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nuevo Gasometro.



Após a derrota por 1 a 0 para o Santos na primeira partida da decisão do Estadual, o técnico Abel Ferreira reclamou da sequência de jogos e do desgaste do elenco neste momento decisivo do início da temporada.





O Peixe terá a semana livre até a segunda partida, no domingo (7), no Allianz Parque. O Palmeiras terá que vencer por dois gols de diferença para conquistar o tricampeonato paulista.

Com isso, a tendência é que o técnico português mande a campo um time reserva na Argentina. A novidade será o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de uma fratura no dedo do pé.





Abel preferiu dar sequência aos zagueiros que estavam atuando juntos desde a lesão do paraguaio em fevereiro. Luan, Murilo e Marcos Rocha são os atletas que compõe a linha de zagueiros do Palmeiras atualmente.

Gómez tem condições de jogo desde o início da semana passada, mas ficou como opção no banco de reservas nos últimos dois jogos.





O desempenho da nova linha de defesa do Palmeiras agradou Abel Ferreira. Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, com quatro gols sofridos.

Gómez participou de sete jogos na temporada, e com ele em campo foram cinco gols sofridos (nos dois gols contra o Corinthians, ele já havia saído de campo lesionado). O alto número de gols sofridos no início da temporada foram motivo de insatisfação do treinador.





