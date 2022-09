Com Richarlison artilheiro, Brasil derrota Gana em seu penúltimo compromisso antes da Copa

Com uma boa atuação, o Brasil derrotou Gana por 3 a 0, na tarde desta sexta-feira (23) no estádio Océane, em Le Havre (França), em seu penúltimo compromisso antes do início da próxima Copa do Mundo, que será disputada a partir do dia 20 de novembro no Catar.



📸: Lucas Figueiredo/CBF



Apostando na qualidade dos seus jogadores de frente, o técnico Tite montou um quinteto ofensivo (formado por Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior), que se movimentou muito, criando inúmeras oportunidades, em especial na etapa inicial.

Nesta formação Neymar atuou como um autêntico camisa 10, articulando as principais jogadas de ofensivas e deixando seus companheiros em boas condições de marcar. Quem mais foi beneficiado pela criatividade do jogador do PSG (França) foi o camisa 9 Richarlison, que terminou como o artilheiro da partida com dois gols.

Porém, a vitória começou a ser construída pelo zagueiro Marquinhos, que marcou de cabeça aos 8 minutos após cobrança de escanteio de Raphinha.



- Lucas Figueiredo/CBF