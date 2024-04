Confira onde assistir à final do Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu

Flamengo e Nova Iguaçu decidem neste domingo (7) o título do Campeonato Carioca de 2024. No primeiro jogo, no Maracanã, o rubro-negro venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem na busca pelo título que não conquista desde 2021.



A segunda partida da final também será no Maracanã, às 17h (horário de Brasília).



Caso o Nova Iguaçu consiga vencer o Flamengo por três gols de diferença -o time de Tite sofreu apenas um gol em 14 jogos pelo estadual-, a disputa pela taça será nos pênaltis. Já o Flamengo pode perder por até dois gols de diferença para garantir o título.



A partida terá transmissão da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube.