Flamengo vê desgaste, roda elenco e define título estadual como prioridade

O Flamengo deu prioridade ao título do Carioca na semana da estreia na Libertadores. Com desgaste físico e partidas importantes, a comissão técnica decidiu girar o elenco para reduzir os danos e chegar inteiro ao jogo contra o Nova Iguaçu no domingo (7).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quatro jogadores ficaram fora do time titular no empate com o Millonarios. De la Cruz por febre com quadro viral, e Léo Pereira, Ayrton Lucas e Luiz Araújo por opção do treinador.

Publicidade



Tite admitiu que nove jogadores do elenco tinham algum tipo de problema, mas não falou os nomes. Além dos quatro já citados, Gabigol e Wesley estão fora. Fabrício Bruno foi cotado para ser poupado antes da partida por desgaste físico. Erick Pulgar, Arrascaeta e Varela também jogaram na Data Fifa, mas estiveram em campo.



"Nós viemos com nove jogadores que tinham algum problema. Nove, do último jogo até agora. Tínhamos que fazer alguma revisão, eu não posso entrar com nove jogadores com alguns sentindo ou algum detalhe mais. Até porque, e esse é o detalhe mais importante, temos jogadores e um plantel com muita qualidade", disse Tite.

Publicidade



Pelo menos cinco atletas se queixaram de algum tipo de dor ou cansaço. Isso é visto como natural dentro do clube por conta da forte sequência. Além da final, o Fla encarou 6h15 de voo e enfrentou a altitude.



A escolha por poupar passa pelo fator físico, mas também pela gestão de grupo. Essa é uma das prioridades do trabalho de Tite, que entende precisar dar chance para todos quando possível. Nomes como Viña, David Luiz, Igor Jesus, Bruno Henrique, Allan e Evertton ganharam minutos.

Publicidade



Ninguém faz testes no Flamengo, são oportunidades que surgem para atletas que estão trabalhando, sejam mais experientes ou da base.



O anseio pelo título carioca também pesou. O Flamengo não quer diminuir a importância da Libertadores, mas entende que a final do Estadual é a prioridade. Não teria como mandar 100% do time titular em três jogos seguidos.



O Flamengo volta ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira (4) após um dia de folga. A comissão fará avaliações clínicas e fisiológicas para avaliar a condição de cada um, além de recuperar quem jogou e iniciar os treinos com os demais.