Corinthians contrariou Mano e apostou em Rojas para dispensar Giuliano

A atual diretoria do Corinthians contrariou o ex-técnico Mano Menezes e apostou em Matías Rojas para dispensar Giuliano, segundo apurou o UOL.



A gestão do presidente Augusto Melo optou por dispensar Giuliano. O meia foi para o Santos é um dos destaques do time que está na final do Paulistão.

O ex-técnico Mano Menezes pediu para Giuliano ficar, mas o Corinthians bateu o pé pela sua saída. Outros veteranos como Gil (outro reforço do Peixe) e Renato Augusto também não renovaram.



O principal entusiasta da saída de Giuliano foi Rubens Gomes, o Rubão. O diretor de futebol apostava muito em Rojas e achava que o atual jogador do Santos não tinha mais a oferecer.

Ainda sem um executivo de futebol, Augusto Melo concordou com Rubão e liberou Giuliano. O Corinthians agora tem Fabinho Soldado no comando do departamento de futebol.





A escolha se mostrou equivocada. Rojas não teve boas atuações e pediu para sair na Justiça. Giuliano tem três gols e uma assistência em seis jogos pelo Santos no ano. Ele perdeu nove partidas por causa de grave lesão muscular.



Sem Giuliano e Rojas, o Corinthians precisou ir ao mercado e topou investir R$ 30 milhões em Rodrigo Garro. O meia se firmou como titular, assumiu a camisa 10 que era de Rojas e resolveu o problema.