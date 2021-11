Corinthians goleia e vai à final do Campeonato Paulista feminino

O Corinthians se classificou para a final do Campeonato Paulista feminino e pode conquistar o título pela terceira vez consecutiva. Campeã em 2019 e 2020, a equipe derrotou a Ferroviária por 4 a 1 na Arena Barueri, na manhã deste domingo (31).



Os gols foram marcados por Adriana (dois), Gabi Zanotti e Vic Albuquerque. Carol Tavares descontou para o time do interior.



O Corinthians entrou em campo próximo da vaga. Na partida de ida, em Araraquara, já havia vencido por 1 a 0. O outro finalista sairá do confronto entre São Paulo e Santos. No primeiro jogo, o clube do Morumbi ganhou também por 1 a 0.

Antes mesmo do confronto em Araraquara, o Corinthians já era favorito. No futebol feminino, está invicto contra o adversário. Agora são 23 vitórias e quatro empates.



Na próxima quinta-feira (4), o Corinthians estreia na Copa Libertadores. No Paraguai, vai enfrentar o San Lorenzo (ARG) pelo Grupo D, onde também estão Deportivo Capiatá (PAR) e Nacional (URU). Um dia antes, a Ferroviária também estreia na competição continental em que é a atual campeã.



O rival será o Sol de América (PAR). Também fazem parte do Grupo A o Deportivo Cuenca (EQU) e o Santa Fe (COL).