Corinthians goleia o Santos e abre vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians abriu vantagem no confronto diante do Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil na quarta-feira (22). O Timão goleou o Peixe por 4 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, no confronto de ida que vale um lugar nas quartas de final da competição. Essa foi a primeira vitória corintiana em um clássico na temporada.

O Alvinegro da capital paulista pode avançar à próxima fase mesmo se perder por três gols de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 13 de julho, outra quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O Peixe precisa vencer por cinco ou mais gols no tempo normal para se classificar. Se o Alvinegro Praiano igualar o placar somado, a vaga será definida nos pênaltis.

O duelo serviu, ainda, como prévia do clássico entre ambas as equipes pelo Campeonato Brasileiro, que será neste sábado (25), às 19h, outra vez na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Nacional.





O Santos foi melhor nos primeiros dez minutos do clássico. A partir de então, o Corinthians dominou as ações. Aos 19 minutos, o lateral Lucas Piton recebeu do atacante Willian e cruzou pela esquerda. A bola atravessou parte da área e o meia Gustavo Mantuan surgiu para concluir e abrir o placar.





Aos 27, Willian lançou Fagner pela direita. O lateral achou o volante Du Queiroz, que finalizou no meio da área. O chute desviou no meia Giuliano e foi para as redes do goleiro João Paulo. Superior, o Timão fez o terceiro aos 42 minutos, com o zagueiro Raul Gustavo, de cabeça, após escanteio batido por Willian.

No segundo tempo, o Corinthians diminuiu o ritmo, mas continuou melhor. Aos 11 minutos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique deu pênalti do zagueiro Kayky em Róger Guedes, mas voltou atrás ao revisar o lance e notar a simulação do atacante. O mesmo VAR também recomendou a expulsão de Vinícius Zanocelo cinco minutos depois, em disputa com Lucas Piton. Após analisar a jogada no vídeo, o árbitro entendeu que o volante acertou uma cotovelada no lateral e deu cartão vermelho ao santista.





Com um a menos, o Peixe foi ao ataque para diminuir o prejuízo, sem grandes riscos para o Corinthians. O Timão, por sua vez, ainda conseguiu aumentar com Giuliano. Aos 31 minutos, o meia ficou com a sobra de um escanteio e concluiu próximo à marca do pênalti, livre de marcação.