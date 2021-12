Corinthians tem duas baixas para encarar o Juventude

O Corinthians tem duas baixas para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Roger Guedes, suspenso, e o volante Cantillo, recentemente recuperado de lesão muscular, são os desfalques da equipe comandada por Sylvinho.



Já classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, o Corinthians decide no Alfredo Jaconi se ficará com o quarto ou quinto lugar na tabela do Brasileirão, o que implica em uma diferença de R$ 1,6 milhão na premiação paga pela CBF. O clube não divulgou se entrará em campo com força máxima ou com um time misto, embora o técnico Sylvinho tenha dito em sua última coletiva de imprensa que não pouparia forças.



A tendência é de que o Corinthians entre em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito); Jô.



O Corinthians depende de uma vitória simples para terminar na quarta colocação. Se empatar ou perder no sul, terá de torcer para o Fortaleza não ganhar do Bahia na Arena Castelão

O duelo em Caxias do Sul é determinante também para a definição dos rebaixados para a Série B. O Juventude está na zona de descenso e briga pela permanência na Série A junto a Bahia e Grêmio. Para escapar da queda, o time de Caxias do Sul tem de vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Bahia contra o Fortaleza. Se empatar, terá de torcer por derrota dos baianos.





Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere