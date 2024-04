De la Cruz evita comparação com Zico após golaço pelo Flamengo: 'É o rei'

"Esse tipo de comparação é um pouco errônea. Zico é um rei, é o ídolo máximo do clube, da história do Brasil. Obrigado pela comparação, mas é difícil a comparação a nível futebolístico. Estou feliz pelo arranque, por ter conseguido duas vitórias nas duas primeiras partidas. Mas é só o começo, é um campeonato muito longo", disse o jogador.

Destaque do Flamengo novamente, De la Cruz sente-se cada vez mais à vontade no Rubro-Negro. No entanto, o uruguaio tratou de rechaçar qualquer tipo de comparação com Zico, algo que foi feito após o golaço de falta sobre o Atlético-GO, na rodada anterior, que fez lembrar esse tipo de tento que o ídolo costumava fazer.

Com Arrascaeta poupado, De la Cruz fez uma função mais avançada. O meia, porém, garantiu que isso não é um problema e que já exerceu este papel muitas vezes.



Não é uma função que eu desconheço. Jogo nessa posição na seleção uruguaia e também na minha equipe anterior [River Plate]. Tem sempre que estar preparado para o que o treinador pedir e o que o jogo apresentarDe la Cruz



O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), a equipe do técnico Tite enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque (SP), pela terceira rodada.