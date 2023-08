Defesa mais sólida auxilia reação do Londrina EC no returno

A melhora do Londrina no returno da Série B passa por uma evolução no sistema defensivo. A média de gols sofridos diminuiu após a chegada do técnico Eduardo Souza e o Tubarão deixou de ser a defesa mais vazada do Brasileiro. Manter a boa performance defensiva será fundamental para conquistar um bom resultado no jogo de sábado (12), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse.





Eduardo Souza assumiu o LEC na derrota para o Guarani por 2 a 1, pela 16ª rodada. De lá para cá foram sete partidas e oito gols sofridos. A média superior a um gol por jogo ainda é alta, mas nos três jogos do returno - ABC, Chapecoense e Vitória - o time sofreu somente um gol. No geral, o LEC tomou 32 gols em 22 jogos. A pior defesa agora é do Atlético-GO, com 34 gols sofridos.

Publicidade

Publicidade





"Quando eu cheguei falei que tínhamos tudo para fazer um excelente segundo turno. E os números estão começando a mostrar isso, inclusive os números defensivos", afirmou o zagueiro Rafael Vaz, que estreou justamente na primeira rodada do returno. "Mas temos que manter os pés no chão porque estamos dando apenas os primeiros passos. Mas acredito que estamos no caminho certo para sair desta situação".