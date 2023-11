Dorival quer diminuir elenco do São Paulo em quase 40% para 2024

O técnico Dorival Jr quer reduzir o elenco do São Paulo para a próxima temporada. Atualmente, o treinador vê o grupo com 43 jogadores e quer diminuir o número em quase 40%.







Dorival quer contar com um grupo de entre 24 e 28 jogadores para a próxima temporada. Para isso, cerca de 15 atletas teriam de deixar o clube, o que representa cerca de 35% do elenco.





Hoje, oito jogadores têm contrato se encerrando no fim do ano, mas ao menos dois deles, Lucas e Caio Paulista, devem ficar. Os outros seis são Felipe Alves, Walce, David, Erison, Marcos Paulo e Alexandre Pato.

O número total não leva em conta os goleiros: são 43 jogadores de linha no grupo tricolor, já contando os atletas de base e também o atacante Erick, que chega no ano que vem.





Dorival Jr utilizou boa parte deles durante este ano, mas vê dificuldades em gerir um grupo tão numeroso de atletas e fazer todos se sentirem parte do trabalho. Poucos não foram utilizados em algum momento no ano: Walce, os lesionados Igor Vinicius e Galoppo, e os jovens recém-promovidos William Gomes, Caio Matheus, Talles Wander e Henrique Carmo.

O ELENCO DO SÃO PAULO HOJE





Goleiros (4): Rafael, Jandrei, Felipe Alves e Young;

Laterais (9): Rafinha, Nathan Mendes, Raí Ramos, Igor Vinicius, João Moreira, Welington, Caio Paulista e Patryck Lanza;

Zagueiros (7): Arboleda, Beraldo, Alan Franco, Diego Costa, Matheus Belém, Ferraresi e Walce;

Volantes (7): Pablo Maia, Luan, Alisson, Gabriel Neves, Negrucci, Jhegson Mendéz e Talles Costa;

Meias (7): Nestor, James, Michel Araujo, Galoppo, Rodriguinho, Pedro Vilhena e William Gomes;

Atacantes (12): Calleri, Luciano, Lucas, Juan, Pato, Erison, Wellington Rato, David, Marcos Paulo, Erick*, Caio Matheus, Talles Wander e Henrique Carmo.

* Chega na próxima temporada





OS 15 FAVORITOS PARA DEIXAR O CLUBE





Dois na lateral-direita. O São Paulo quer se livrar de Raí Ramos e pode vender Nathan Mendes.





Um na lateral-esquerda. Welington tem contrato só até o final do ano que vem e pode ser vendido caso não entre em acordo para renovação.





Dois na zaga. Matheus Belém tem contrato só até janeiro e ainda não há notícias sobre sua renovação. Walce tem contrato até o fim do ano.





Três volantes. Jhegson Méndez deve ser negociado. Talles Costa e/ou Negrucci podem ser emprestados para ganhar rodagem.





Dois meias. Rodriguinho é cobiçado pela Europa e pode ser vendido ou emprestado. Pedro Vilhena também tem situação parecida. A permanência de William Gomes no profissional dependerá do desempenho nos treinamentos.





Cinco atacantes. Marcos Paulo não seguirá no time tricolor e o mesmo deve acontecer com Pato. David e Erison dificilmente serão adquiridos. Luciano pode ser vendido. A permanência de jovens como Caio Matheus, Talles Wander e Henrique Carmo no profissional vai depender do desempenho nos treinamentos.





NA MIRA DA EUROPA





O São Paulo não tem intenção de vender, mas ao menos outros dois jogadores deve sofrer forte assédio europeu na próxima janela: o zagueiro Beraldo e o volante Pablo Maia. O clube já estuda alternativas para as vagas, como o volante Luiz Gustavo, que já negocia com o Tricolor.