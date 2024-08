Técnico do Londrina EC prevê jogo tenso e alerta para bola parada do Náutico

O técnico Claudinei Oliveira reconheceu, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22), que o Londrina já deveria estar classificado para o quadrangular semifinal da Série C do Brasileirão e que as muitas lesões acabaram afetando o rendimento da equipe.





Os últimos gols marcados foram em 20 de julho, na partida contra o Caxias. De lá para cá, o LEC passou em branco contra Ferroviária, Floresta, Figueirense e Remo.

Apesar disso, o comandante alviceleste fez questão de reforçar a importância de não “tensionar o ambiente mais do que já está tenso” e que os jogadores têm noção da importância de vencer o Náutico neste sábado (24), às 17h, no estádio do Café - que deve contar com um bom público.





“Esta semana todo mundo se fechou para a gente fazer um grande jogo. Vamos concentrar hoje [quinta-feira]. Vamos controlar alimentação, descanso para todo mundo estar 100% para o jogo”, disse Oliveira.

A tendência é que atletas que desfalcaram o Tubarão nas últimas partidas fiquem à disposição. É o caso dos laterais Thiago Ennes e Geferson. O atacante Calyson pode ser relacionado e ficar de opção para o segundo tempo.





O meia Rafael Longuine pode ganhar vaga no time titular. Por outro lado, estão fora o atacante Daniel Amorim, machucado, e o zagueiro João Maistro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.





