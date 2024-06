Em jogo-treino, Londrina EC goleia com gol de estreante

Depois da vitória contra o Sampaio Corrêa , o Londrina EC iniciou a preparação para enfrentar o São José no próximo domingo (16), em Porto Alegre. A primeira atividade da semana foi um jogo-treino contra o Grêmio Prudente, na manhã desta segunda-feira (10), no CT.







O técnico Claudinei Oliveira utilizou apenas jogadores reservas e atletas da equipe sub-20. Quem atuou no sábado fez um trabalho regenerativo. O treinamento terminou 4 a 1 para o LEC, com gols de Echaporã, Everton Moraes (pênalti), Calyson e Patola, do time sub-20.

Echaporã é o novo reforço do LEC e treina no clube desde a semana passada. O jogador aguarda a regularização da documentação para ser anunciado oficialmente. A tendência é que ele esteja à disposição do treinador para a próxima partida da Série C.





No jogo-treino, Claudinei Oliveira utilizou 21 jogadores. Os goleiros, Gabriel Félix e Elzo, os zagueiros Davi, Moisés e Pedro Jorge, os laterais Caio Roque, Daniel, Geferson e Raphael Antonello, os volantes Daniel Lopes, Marthã, Pedro Cacho, Riquelmy e Samuel Andrade, os meias Danielzinho, João Pedro e Rissani e os atacantes Calyson, Echaporã, Everton Moraes e Patola.

Preparação





O Londrina terá quatro sessões de treinos até na sexta-feira, quando viaja no período da tarde para o Rio Grande do Sul. A delegação vai inicialmente para Florianópolis e no sábado segue da capital catarinense para Porto Alegre. O jogo contra o São José será no estádio Passo D'Areia, às 16h30.





