Londrina EC volta a vencer na Série C e ganha posições na tabela do Brasileirão

Após dois jogos – com um empate e uma derrota -, o Londrina voltou a vencer na Série C do Brasileiro, na noite deste sábado (8). Jogando no estádio do Café, o time venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, em gols de Kadi e Everton Moraes.





O resultado devolveu o Tubarão ao grupo que classifica para a próxima fase, em sexto colocado, com 12 pontos, pelo menos, durante este fim de semana, já que a rodada acaba na segunda-feira (10).

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando finalizar. Os visitantes assustaram primeiro com Lucas, que tirou tinta da trave. Rafael Longuine buscou responde a altura, mas pegou mal na bola e mandou por cima da trave.





Aos 22 minutos, gol alviceleste. Longuine lançou para Kadi dentro da área, com o atleta enchendo o fundo da rede. Maurício tentou aumentar a vantagem, mas parou no goleiro Felipe. Arthur evitou o pior ao fazer boa defesa em chute de Thiago Rosa.

O Sampaio Corrêa voltou do intervalo tentando reverter a desvantagem. Com apenas dois minutos, João Felipe chutou forte, porém, Arthur apareceu bem mais uma vez. Calyson tentou, aos 15 minutos, no entanto, a bola saiu ao lado do gol.





O LEC caiu de rendimento e desceu o nível técnico do jogo, que ficou sem grandes emoções. Calyson voltou a ameaçar, aos 40, no entanto, desperdiçou oportunidade ao finalizar mal.





