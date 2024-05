Em 'maratona', Corinthians precisa vencer na Sul-Americana

Menos de 72 horas depois, o Corinthians volta a campo nesta terça-feira (7) em um jogo decisivo na Copa Sul-Americana. O Timão encara o Nacional. às 19h (horário de Brasília), no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.





Com apenas uma vitória em três jogos, o Corinthians soma quatro pontos e é o terceiro colocado da chave, com quatro pontos. Para seguir com chances de classificação, precisa vencer os paraguaios, lanternas do grupo, com um ponto. Argentinos Juniors, com seis, e Racing, com cinco, se enfrentam também nesta terça, no Uruguai.

A preocupação do técnico António Oliveira é com a maratona de jogos da equipe. No sábado (4) a noite, o Corinthians ficou no 0 a 0 com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E já voltará a campo no sábado (11) para pegar o Flamengo, no Maracanã. Inicialmente o duelo com o Fortaleza seria no período da tarde e a mudança do horário irritou o comandante corintiano.





"É mais fácil estar numa cadeira marcando jogos, não são eles que jogam. Eles precisam dar entretenimento às pessoas. Não temos tempo para recuperar. Deviam ter mais respeito porque vamos representar o país fora dele, mas aí não querem saber: o importante é colocar o jogo", reclamou Oliveira.





O acúmulo de jogos tem causado problemas no elenco, com vários jogadores machucados. Nomes como Yuri Alberto, Coronado, Gustavo Henrique e Pedro Henrique foram ausências recentes e ainda não estão confirmados para os próximos embates. Para piorar, diante do Fortaleza, o atacante Mosquito deixou o gramado no intervalo com sintomas de virose e virou dúvida.





