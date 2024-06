Em nova função, Kadi se torna peça-chave no meio-campo do Londrina EC

Claudinei Oliveira chegou há pouco tempo no Londrina, mas já modificou a forma do time atuar na Série C. Após quatro partidas, o treinador soma duas vitórias, um empate e uma derrota.





O LEC de Claudinei é uma equipe que marca mais à frente, pressiona a saída de bola do adversário e dá mais liberdade para os volantes. Um dos beneficiados com a mudança de posicionamento é o volante Kadi.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Titular desde o início do Brasileiro, o jogador, uma das contratações para a Série C, teve atuações discretas nos primeiros jogos e já vinha recebendo críticas de parte da torcida. Com a chegada de Claudinei Oliveira, o volante tem se posicionado mais à frente e cresceu de rendimento.





Com mais liberdade, Kadi tem se aproximado mais do gol adversário e finalizado mais. Na última partida, fez o seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, chutando da entrada da área após passe de Rafael Longuine.

Publicidade





"Fico feliz por fazer um gol justamente em razão desta nova função que o Claudinei me passou. Ele sempre fala para eu chegar na área e finalizar. Ele até brinca comigo que pisando na área eu vou terminar o campeonato com 10 gols e vou ficar rico", comentou o jogador em entrevista coletiva na manhã dessa quarta-feira (12).

Publicidade





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA