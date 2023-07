Em partida com Botafogo-SP, Londrina EC sofre quarta virada em casa

Nem mesmo o fato de jogar no estádio do Café e com público maior - houve promoção no valor dos ingressos e a torcida compareceu em maior número -, foi suficiente para o Londrina reagir na Série B. Com dois gols sofridos nos acréscimos, um no primeiro e outro no segundo tempo, o Tubarão perdeu de virada para o Botafogo-SP por 2 a 1, na noite desta segunda (24), e fechou o primeiro turno na penúltima colocação, com 14 pontos.





Foi a quarta derrota de virada e pelo placar de 2 a 1 que o LEC sofre dentro de casa. Depois de fazer um bom primeiro tempo, o Alviceleste foi dominado na segunda etapa e saiu de campo vaiado e mostrando pouca força de reação para escapar do rebaixamento para a Série C. No sábado (29), fará o confronto direto com o lanterna ABC, em Natal.

O Londrina fez um bom primeiro tempo, pressionou o Botafogo e praticamente não correu riscos, apesar de ter sido castigado no último lance. Com boa atuação dos dois zagueiros, do capitão João Paulo e de Paulinho Moccelin, o melhor na primeira etapa, o Tubarão dominou a partida na primeira etapa.





Depois de incomodar o time paulista com duas finalizações de Iago Dias, o LEC abriu o placar aos 21 minutos. Moccelin mudou de lado e recebeu belo lançamento de João Paulo na ponta esquerda. O atacante invadiu a área e deu uma cavadinha na direção do gol, a bola pegou uma curva, bateu na trave esquerda e entrou.





