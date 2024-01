Empresa de Maringá é a nova patrocinadora do Santos FC

O Santos FC tem uma nova patrocinadora oficial - a GTFoods, por meio da marca Canção, de Maringá (Noroeste). A empresa paranaense, 6º maior frigorífico do país, terá a logomarca estampada na omoplata do uniforme do Peixe em todas as competições do futebol masculino. O contrato vai até o final de 2026.





A Canção estampará pela primeira vez o uniforme do Santos FC no jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto, neste sábado (20), na abertura do Paulistão.

Além do espaço na camisa do time santista, a Canção planeja ações promocionais envolvendo jogadores e torcedores, assim como publicidade no mobiliário da Vila Belmiro, como placas de campo, artigos de merchandising, backdrops, decoração de camarotes e ativação nas redes sociais.







“O anúncio de um novo patrocinador é uma demonstração da força do Clube e da marca Santos FC. Significa também credibilidade. Trata-se de uma das maiores empresas alimentícias do país. É um sinal claro da confiança do mercado no Santos FC”, diz o presidente Marcelo Teixeira.

Com o patrocínio, a marca, que integra o mix de produtos da GTFoods, potencializa o branding em alcance nacional. “A Canção objetiva ser reconhecida ainda mais pelos consumidores como uma marca de produtos de alta qualidade, práticos e saborosos, unindo sua imagem ao clube santista em um momento importante, de reconstrução da equipe”, comenta o CEO da GTFoods, Rafael Tortola.





“Como todo brasileiro, somos apaixonados por futebol e acreditamos no potencial dos jogadores e de todo o time do Santos. A nossa empresa já atua no marketing esportivo regionalmente no Paraná e escolhemos o Peixe para um patrocínio de visibilidade nacional em 2024”, completa.

Para o gerente de Marketing da GTFoods, Alessandro Guerra, a parceria agrega valor aos produtos da marca alimentícia e amplia a conquista de novos mercados: “A Canção está entrando no mercado de varejo muito forte. Temos no Santos o meio ideal para fortalecer a marca ao mesmo tempo em que estamos aumentando nosso volume vendas e diversificando portifólio de produtos”.





Sobre a GTFoods

Da força do campo, nasceu em 1992 o grupo GTFoods, atualmente um dos seis maiores produtores de carne de frango do Brasil, além de estar entre os 10 maiores exportadores dessa proteína no país.

O grupo engloba as marcas Bellaves, Brasil Embalagens, Canção e Lorenz e conta com uma cadeia produtiva verticalizada com métodos de produção inovadores, de alta tecnologia e profissionais capacitados. Ao todo, comercializa mensalmente mais de 30.000 toneladas entre frango, peixes, vegetais congelados e ovinos.





Com mais de 10 mil colaboradores, a GTFoods tem habilitações para exportar para mais de 100 países e logística própria com uma frota composta por 258 caminhões - os produtos chegam até as principais redes supermercadistas e atacadistas do Brasil por meio de oito filiais de armazenagem e distribuição - e a responsabilidade ambiental como prioridade.





O grupo GTFoods detém as principais aprovações mundiais, como a China Approved, EU Approved; a Certificação Fambras Halal, além dos selos IFS Global Markets, BRC, ODS e habilitações SIF 4198, SIF 3773, SIF 1880, SIF 1860 e SIF 4166.