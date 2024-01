Londrina segura o Operário e estreia com empate no Paranaense

O Londrina mostrou muita entrega, segurou a pressão e arrancou um 0 a 0 com o Operário na largada do Campeonato Paranaense, na noite desta quinta-feira (18), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais). O Tubarão contou com grande atuação do goleiro Gabriel Félix, que substitui Neneca, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, e comemorou o ponto ganho.





O LEC volta a campo no domingo (21) para enfrentar o Cianorte, às 16h, no Albino Turbay. O Operário também joga no domingo, novamente em casa contra o PSTC.

Publicidade

Publicidade





O Londrina começou bem o jogo com uma formação mais defensiva. O técnico Emerson Ávila sacou o atacante Jô e escalou o volante Pedro Cacho. O Tubarão se fechou e tirou os espaços do Operário. E até criou a primeira chance do jogo. Henrique finalizou forte, o goleiro Rafael Santos espalmou e Calyson perdeu o gol no rebote.





A partir daí o Tubarão não conseguiu atacar mais e o Operário ganhou volume e criou pelo menos quatro boas oportunidades. A principal delas foi aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa alviceleste não cortou e Felipe Garcia quase marcou. A bola pegou no travessão, quicou em cima da linha e saiu. No lance, o atacante do Operário acertou o rosto do goleiro Neneca com o joelho. O goleiro não teve condições de seguir no jogo e foi levado ao hospital para exames de imagem.





Gabriel Félix entrou no seu lugar e fez a sua estreia com a camisa alviceleste. O goleiro mostrou segurança e fez duas boas defesas em chutes de Felipe Garcia e Maxwell.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.