Ex-Santos e Atlético-MG, Alexandre Gallo deve comandar o Londrina EC na Série B

Enquanto aguarda os novos capítulos da negociação com a Total Sports Investments (TSI), interessada em comprar a SAF, o Londrina começa a preparação para a Série B. O primeiro passo é definir o novo treinador e Alexandre Gallo é o nome escolhido para dirigir o Tubarão no Brasileiro. O clube ainda não confirma a contratação, mas o técnico, inclusive, já esteve no CT da SM Sports esta semana.







Aos 55 anos, Alexandre Gallo comanda o Cianorte e só será oficializado após o término do Campeonato Paranaense. O Cianorte enfrenta o Maringá nas quartas de final e o primeiro jogo ocorre no domingo (5), no Albino Turbay, às 19h. O Leão do Vale não terá mais calendário após o fim do Estadual, o que abre caminho para a chegada do treinador ao Tubarão.

Publicidade

Publicidade





Tanto o LEC como o Cianorte não se pronunciaram sobre a situação do treinador, mas Alexandre Gallo visitou o centro de treinamentos do alviceleste na última segunda-feira (27), onde se reuniu com o gestor Sérgio Malucelli e iniciou o planejamento para a Série B. O treinador só não viria para o Tubarão caso o acordo com o grupo russo sobre a SAF se concretize e os investidores queiram contratar um outro profissional. O nome de Tcheco, que estava no Azuriz, foi descartado.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA: