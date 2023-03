Grupo russo vem a Londrina nesta quinta para compra da SAF do LEC, diz gestor

O Londrina espera nos próximos dias dar mais um passo para a venda da sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Representantes do grupo russo Total Sports Investments (TSI), dirigido por Roman Dubov, têm previsão de chegada nesta quinta-feira (2) em Londrina para mais uma rodada de negociações com os dirigentes alvicelestes.







Os investidores já têm acertado com o LEC os valores que serão alocados no negócio, inclusive com a compra do CT da SM Sports. Outros assuntos como planejamento esportivo, metas a serem alcançadas e projeção de crescimento do clube a médio e longo prazos serão discutidos nestas reuniões que vão acontecer a partir de quinta. A primeira conversa com o grupo ocorreu no início de fevereiro e contou com a presença do presidente Getúlio Castilho, do vice Felipe Prochet e do gestor Sérgio Malucelli.







"É um grupo muito forte, que tem nove clubes no mundo e uma estrutura muito grande para o desenvolvimento do futebol. Eles nos apresentaram um estudo completo do Londrina no ano passado e também do início deste ano, jogador por jogador. Um conhecimento do clube que nunca vi acontecer. Os valores que eles apresentaram estão de acordo com o que todos os lados pediram, inclusive o Londrina", afirmou Sérgio Malucelli em entrevista a rádio Paiquerê 91,7. Malucelli garantiu que o próprio Dubov estará pessoalmente em Londrina para tratar das negociações.







Pela proposta apresentada, segundo Malucelli, a SM Sports ainda permaneceria a frente do futebol alviceleste até dezembro em um período de transição para que os investidores assumam definitivamente a partir de 2024.





