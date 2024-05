Fla e Flu tentam invalidar proposta do Vasco, mesmo ficando com o Maracanã

Vencedor da licitação do Maracanã, o Consórcio formado por Flamengo e Fluminense não está completamente satisfeito e tenta desclassificar o concorrente, o Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre.



A dupla Fla-Flu entrou com recurso junto à comissão do Governo do Rio responsável pela concorrência, pedindo a invalidação da proposta financeira pela por Vasco/WTorre.

Fla e Flu disseram que o consórcio do Vasco "não teve o devido zelo e, quiçá interesse, ao se preparar para o certame".



A dupla ainda alega que o concorrente cometeu "omissões significativas na proposta financeira" e por isso deve ser desqualificado.

O prazo está aberto para que Vasco e WTorre rebatam as alegações de Fla e Flu junto ao governo.



O consórcio Fla-Flu ficou com a melhor nota tanto na proposta técnica, quanto na financeira -oferecendo R$ 20,06 milhões como outorga ao governo estadual ao longo dos 20 anos de concessão. O Vasco ofereceu cerca de R$ 60 mil a menos.

Segundo o consórcio Fla-Flu, Vasco e WTorre não detalharam o plano de negócios para o Maracanã.



A dupla ainda alega que o concorrente não incluiu uma análise de sensibilidade financeira. Com ela, é possível avaliar os riscos associados a variações nos principais pressupostos econômicos do projeto.

Fla-Flu diz ainda que o Vasco contabilizou a outorga de forma errada na simulação do balanço financeiro do Maracanã. No recurso, os dois clubes ainda citam outros detalhes técnicos de contabilidade para dizer que o concorrente se equivocou.



"Ao contabilizar a outorga a pagar como despesa, o consórcio Maracanã Para Todos reduziu indevidamente sua base tributária, resultando em um pagamento de impostos menor que o devido", alegam Fla e Flu.

Os dois clubes também criticaram o fato de não ter na proposta do Vasco projeção de receita ordinária e detalhamento de investimentos no orçamento.



O período para recursos deve ser cumprido antes que o governo do Rio conclua o processo licitatório e, confirmada a vitóra de Fla e Flu, substitua a permissão atual de uso do Maracanã pelo contrato de concessão pelos próximos 20 anos.



Vasco e Flamengo vão se enfrentar no Maracanã neste domingo (2), pelo Brasileirão.