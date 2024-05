Flamengo bate o Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 nesta quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O ambiente mesclou as vaias ao time com aplausos a Gabigol. Foi o primeiro jogo do atacante desde o efeito suspensivo à punição por tentativa de fraude ao exame antidoping.



Em meio à ansiedade pela volta de Gabigol, o gol do Flamengo foi marcado por Pedro, ainda no primeiro tempo.

Mas o time não jogou tão bem a ponto de fazer o torcedor se animar. Pelo contrário. Tite foi vaiado no anúncio da escalação e o time, mesmo já ganhando, também ouviu vaias na saída para o intervalo e em outros momentos do jogo.



Gabigol foi a campo já no segundo tempo, no momento do jogo que gerou mais animação na torcida.

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar no jogo de volta que avança às oitavas de final e assegura R$ 3,3 milhões em cotas de participação.

A segunda partida do confronto será no dia 22 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.

O próximo jogo do Flamengo é pelo Brasileirão, sábado, às 18h30, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.