Flamengo de Tite é campeão com golaço de Bruno Henrique contra Nova Iguaçu

O Flamengo se aproveitou da vantagem, fez jogo seguro e contou com gol de Bruno Henrique para confirmar o título carioca na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu neste domingo (7), no Maracanã. A primeira partida terminou 3 a 0 para o rubro-negro.



O título carioca é a primeira conquista estadual do técnico Tite no comando do Flamengo. O treinador já havia conquistado a Taça Guanabara e confirmou o 38º título carioca do rubro-negro.

O Fla segue sendo o maior campeão carioca. O clube volta a conquistar um título depois de dois anos perdendo na decisão e chega aos 38 no total. O Fluminense, em segundo, tem 33.



O Flamengo termina o Campeonato Carioca com apenas um gol sofrido. Sob o comando de Tite, o time sequer foi vazado. O Nova Iguaçu, ainda na Taça Guanabara e contra o time alternativo, foi responsável pelo único gol contra. O rubro-negro também teve o melhor ataque da competição, com 28 gols marcados.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, diante do Palestino. O jogo é pela Libertadores, no Maracanã. O Nova Iguaçu aguarda a estreia na Série D no final deste mês diante do Democrata.



O Fla preparou um mosaico para a entrada dos jogadores em campo. Com a campanha "Erga o Manto", falada ao longo da semana, uma camisa gigante foi levantada na arquibancada.

Os torcedores demonstravam confiança antes da partida. Vários já compraram as faixas de campeão antes mesmo de a partida começar acreditando na boa vantagem conquistada na ida.



Rossi recebeu uma homenagem do Fla antes de a bola rolar. O goleiro ganhou uma placa pelos 1.134 minutos sem sofrer gols, a maior de um arqueiro com a camisa do clube.