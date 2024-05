Gabigol comemora retorno: 'ser Flamengo é ser eterno'

Gabigol se manifestou nas redes sociais após a vitória do Flamengo sobre o Amazonas pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Foi a primeira partida do atacante desde o efeito suspensivo da condenação por tentativa de fraude em exame antidoping.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Ser Flamengo é ser eterno", disse Gabigol no X (ex-Twitter).

Publicidade



Gabigol entrou no segundo tempo e foi abraçado pela torcida. O jogador teve o nome cantado antes mesmo da entrada do time em campo e agitou o Maracanã ao substituir De La Cruz.



O atacante só havia participado de um treino e recebeu um pedido de desculpas. Tite admitiu que deu muitos minutos ao camisa 9 sem que ele tivesse condição e ritmo.



A festa pela volta de Gabi contrastou com as vaias para Tite. Apesar da vitória, os torcedores reprovaram a atuação do Rubro-Negro e xingaram o técnico.



O Flamengo volta a campo neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro.