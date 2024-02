Garro aparece no BID após novela e está livre para estrear pelo Corinthians

A novela envolvendo a contratação de Rodrigo Garro demorou, mas finalmente teve um desfecho positivo para o Corinthians.



O meio-campista apareceu nesta terça-feira (6) no BID da CBF. Com o novo vínculo oficializado, ele pode ser enfim liberado para estrear pelo clube do Parque São Jorge.



A regularização do jogador foi feita depois de o Talleres fazer jogo duro. O clube argentino dificultou a liberação e só enviou a documentação do atleta depois de o Corinthians acionar a Fifa.



Agora o Corinthians vai inscrevê-lo para a disputa do Paulistão. Para estar disponível para o clássico contra o Santos, ele precisa aparecer na Lista A do time até esta quarta (7).