"Nosso grande objetivo é reconectar o Londrina com a cidade", afirma dono da SAF do LEC

Em uma entrevista que durou 1h15 em uma sala de imprensa lotada no CT, o dono da SAF do Londrina, Guilherme Bellintani, falou pela primeira vez dos planos e projetos para o clube e prometeu um 'novo' e estruturado LEC em médio e longo prazos.







Presidente do Bahia por seis anos, Bellintani traz ao Londrina a experiência do mundo empresarial - possui negócios nos ramos de educação, editorial, alimentação e seguros - e também do poder público - comandou várias secretarias em Salvador por cinco anos.

O presidente da Squadra Sports ressaltou a história do Londrina e a importância do clube para o Norte do Paraná e afirmou que o pilar central de todo o projeto do grupo é aproximar novamente o LEC da cidade.







"O nosso grande objetivo é reconectar o clube com a cidade. Todos os outros desdobramentos do projeto dependem deste grande e maior objetivo", frisou.

"O nosso projeto não será bem sucedido se a cidade não abraçá-lo e se o torcedor do Londrina não entender que este clube é dele, não da Squadra ou de A, B ou C. O tamanho do Londrina daqui a cinco, dez anos vai estar diretamente ligado a nossa capacidade de mobilizar e envolver a cidade".





Para se reaproximar da cidade e da torcida, Bellintani listou três passos importantes que serão colocados em prática a curto prazo. O novo programa de sócio-torcedor, a reforma do Estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) e a performance do time na Série C.

"A ideia em um curto tempo de fazer jogos no VGD vai também de encontro com este movimento de volta ao centro da cidade, ao coração de Londrina e se reaproximar simbolicamente do seu torcedor", apontou.





"Já iniciamos a reforma e vamos para um segundo ciclo agora para que esteja apto a receber jogos. O estádio do Café vai continuar sendo importante também neste processo e será a nossa casa em grandes jogos".

Sobre a formação do time para o Brasileiro, o LEC anunciou o 13º reforço. Trata-se do lateral-esquerdo Geferson, 29 anos, com passagens pelo Internacional, Paysandu e futebol da Bulgária. O jogador disputou a Copa América de 2015 pela seleção brasileira.





"Podemos contratar mais? Sim, podemos. Mas vamos analisar a performance do elenco e, se for o caso, buscar nomes pontuais", comentou Bellintani.





"Queremos levar o Londrina para a Série B? Sim. Quando? O mais rápido possível. Mas a verdadeira e real transformação no futebol vem a longo prazo. O nosso projeto é fazer o Londrina forte a médio prazo. Não vamos fazer nenhuma loucura para vender ilusão e enfraquecer e inviabilizar o clube".







