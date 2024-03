Gerson dá voltas no campo após cirurgia; Flamengo espera Pulgar com o grupo

O Flamengo teve uma quarta-feira de boas notícias no Ninho do Urubu. Gerson voltou a aparecer no campo, mesmo que ainda de maneira inicial, enquanto Erick Pulgar deve ficar disponível para a final do Campeonato Carioca.



Gerson voltou ao campo. Ele deu somente algumas voltas ao redor do gramado, mas já apresenta avanços importantes.

O volante começou os trabalhos no Ninho no começo da semana. Ele estava indo ao CT apenas para encontrar os companheiros e os fisioterapeutas, mas sem grande esforço.



O Coringa já retirou os pontos e removeu o dreno nas últimas duas semanas. Agora ele começa a etapa de recondicionamento físico e será observado de acordo com as respostas que o corpo vai dar. Ainda não há data marcada para o retorno.

Outra boa notícia é Erick Pulgar, que deve voltar aos treinos com o grupo nesta quinta (28). Ele está recuperado de uma lesão no quadríceps direito que o tirou da Data Fifa com a seleção do Chile.



Pulgar estava em transição nos últimos dias. Ele vinha fazendo trabalhos separados no campo.



O treino desta quinta-feira também terá a volta dos convocados. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De la Cruz e Viña se juntam ao grupo.