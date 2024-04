Gerson já treina com o grupo e vive expectativa por retorno no Flamengo

O volante Gerson está cada vez mais perto do retorno ao Flamengo . Ele já está liberado para participar dos treinos com bola ao lado do elenco e agora vive a expectativa de voltar a entrar em campo.

Gerson fez um treino inteiro com o elenco pela primeira vez nesta quinta-feira (4). Ele já vinha trabalhando sozinho com bola nos últimos dias.

Além disso, o volante também está fazendo um trabalho de preparação física. Isso é feito separado do restante dos companheiros.



O Flamengo ainda não estabeleceu uma data para o retorno. O jogador, porém, está clinicamente liberado e o clube se mostra otimista.



O foco no momento é readquirir a forma física e o ritmo. Ele está fora de combate desde o final de fevereiro.

Gerson tem sido presença constante no Maracanã nos jogos do Flamengo. Ele é voz ativa no vestiário, vai ao campo no aquecimento e assiste da arquibancada.



Desde que passou por cirurgia, o volante não quis perder o dia a dia do clube. Mesmo sem poder realizar qualquer atividade, o jogador foi ao Ninho para encontrar o grupo e a comissão técnica.