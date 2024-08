Goleiro Ygor Vinhas chega por empréstimo ao Londrina EC

O goleiro Ygor Vinhas é a nova contratação do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 30 anos vem por empréstimo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, vindo do Água Santa-SP.





Ygor Vinhas iniciou a carreira nas categorias de base do Paulista de Jundiaí-SP e do Grêmio e em 2016, se profissionalizou pela Ferroviária-SP. Com passagens pelo futebol paulista em Mirassol, São Caetano e Ponto Preta.

Em 2022, se transferiu para o Água Santa, e foi um dos destaques da equipe na campanha do vice-campeonato Paulista. Defendeu o Avaí na Série B e em 2024, retornou ao Água Santa, em que disputou Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.





YGOR VINHAS, goleiro

Nome completo: Ygor Vinhas Oliveira Lima

Data de nascimento: 15/04/1994 (30 anos)

Cidade que nasceu: Paracatu-MG

Altura: 1,92m

Dominância: Destro

Instagram: @ygorvinhas





Clubes como profissional:

2024: Londrina

2024: Água Santa-SP

2023: Avaí

2023: Água Santa

2022: Ponte Preta

2021: Ponte Preta

2020: Ponte Preta

2019: Ponte Preta

2018: Ponte Preta

2018: Mirassol-SP

2017: São Caetano

2017: Capivariano-SP

2016: Ferroviária-SP

2015: Paulista-SP (base)