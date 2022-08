Janela se fecha com mais de 100 chegadas à Série A

A segunda janela de transferências no Brasil fechou nesta segunda-feira (15) com mais de cem chegadas no mercado da bola, considerando apenas clubes da Série A do Brasileiro. O empréstimo foi modelo preferido e o mercado internacional estava em alta.

Quem mais contratou

Entre os 20 clubes da Série A, quem mais se reforçou nesta janela de transferências foi o Atlético-GO, com 11 contratações. O time goiano firmou chegadas de atletas para todos os setores do campo. Teve dois goleiros, zagueiros, lateral, meio-campista e atacante.

Quem menos contratou

Empréstimos em alta

Demissões

Mercado internacional é a preferência

As equipes da Série A preferiram se reforçar com jogadores que atuam fora do país. Independentemente do modelo do acordo, o último clube antes da contratação era estrangeiro em 64 negociações, totalizando 58,7%. O número é puxado pelo Botafogo, que teve a chegada de nove jogadores vindos de fora do país.