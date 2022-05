Justiça dá 15 dias para Flamengo publicar contrato de Matheuzinho, ex-Londrina EC

A Justiça concedeu liminar favorável ao Londrina no caso Matheuzinho. A decisão do juiz Everton Luiz Penter Correa da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná determina que o Flamengo publique em até 15 dias o contrato do jogador. O clube carioca pode recorrer da decisão.



O LEC acionou o Flamengo na justiça pois tem 50% dos direitos econômicos do jogador e o rubro-negro anunciou a renovação de vínculo com o jogador em novembro de 2020 até 2025, com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 367 milhões na cotação atual), mas o contrato nunca foi publicado no BID da CBF.

O atual contrato de Matheuzinho com o Flamengo vence em dezembro deste ano e, caso não houvesse a renovação, o Tubarão perderia seu percentual sobre o atleta em uma negociação futura. A decisão judicial prevê multa diária em caso de descumprimento.

"O empresário do jogador e o Flamengo estão em uma bronca conosco por um negócio que faríamos em 2020, mas por erro deles mesmo não saiu. Este tipo de coisa tem que acabar no futebol brasileiro. O Flamengo é time grande, de primeira e não tem necessidade de fazer isso com clubes menores e que, no nosso caso, ajudou ele cedendo o jogador", afirmou o gestor do LEC, Sérgio Malucelli, em entrevista a rádio Paiquerê 91,7.







