Londrina EC enfrenta o Bahia fora e tenta reencontrar a vitória

Vivendo já um incômodo jejum de vitórias na Série B, o Londrina busca a reabilitação nesta terça-feira (3) diante do Bahia, às 19h, na Fonte Nova, pela sexta rodada do Brasileiro. O Tubarão não ganha há quatro jogos e começa a se preocupar com a parte de baixo da tabela.

Depois de um início promissor, com a vitória sobre o Náutico na estreia, o Alviceleste mostrou muitas deficiências e não conseguiu uma sequência positiva. Foram dois tropeços no estádio do Café (empates contra Novorizontino e Vila Nova) e duas derrotas como visitante, para Criciúma e Cruzeiro.

Com cinco pontos em cinco jogos, o LEC é o 12º colocado, mas tem um ponto a mais apenas que o Guarani, que é o 17º e realizou somente quatro partidas até aqui. Um novo revés pode deixar o time muito próximo da zona do rebaixamento. Se o futebol apresentado ainda não traz confiança total ao torcedor, ao menos o retrospecto diante do tricolor baiano é favorável ao Tubarão.





Em oito confrontos ao longo da história, o LEC venceu quatro e empatou um. A última vez que esteve na Fonte Nova pela Série B foi em 2016 e venceu o Bahia por 2 a 1, com gols de Zé Rafael e Jô. Em 2019, os clubes se enfrentaram pelo Copa do Brasil em Salvador e os donos da casa golearam por 4 a 0.





Depois de começar mal a temporada - sequer chegou à semifinal do Campeonato Baiano -, o Bahia está fazendo jus ao status de um dos favoritos na Série B e ocupa a segunda posição, com 10 pontos, mesma pontuação do líder Grêmio. A primeira derrota veio na última rodada, para o Ituano, por 1 a 0, no interior paulista.

