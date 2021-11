Levantamento aponta que Londrina EC tem 76% de chance de cair para a Série C

O Londrina luta contra as estatísticas e se espelha no passado para permanecer na Série B.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o clube tem 76% de probabilidade de cair para a Série C - Vitória tem 91%, e o Remo, 32%.

Mas foi em um confronto com o Vasco em São Januário que o Tubarão teve uma das atuações mais memoráveis da sua história, no Brasileiro de 1977.





Além disso, no último confronto entre os dois times, o Londrina venceu de virada por 2 a 1, também na casa vascaína, pelo primeiro turno.

No domingo (28), o Alviceleste espera que o jogo contra o Cruzmaltino também fique gravado como a partida que manteve o clube na Série B.





As duas equipes se enfrentam pela última rodada, às 16h, no estádio do Café.







